A agenda oficial de Michel Temer não registra reuniões com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, desde 28 de setembro.

Mas os dois se encontram com frequência. No sábado, 12, e na segunda, 14, trataram da reeleição na Câmara. Em 24 de outubro, articularam com parlamentares a aprovação da PEC do Teto.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao