Dos 17 secretários anunciados pelo prefeito eleito de São Paulo, João Doria, só sete têm filiação partidária. São quatro tucanos, um do PPS, um do PV e outro do Novo.

