Coluna do Estadão

Apelidado de “angorá”, o agora ministro Moreira Franco tem a companhia de felinos em seu gabinete. Uma família de gatos se instalou do lado de fora do prédio da Vice-Presidência e acompanha as reuniões, pelas paredes envidraçadas.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao