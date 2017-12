Coluna do Estadão

A PF fez batida em apartamento em nome de Carlos Gabas num empreendimento da Bancoop. Chegou às 6h da manhã para cumprir mandado de busca e apreensão. Se deparou com um inquilino.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao