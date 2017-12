Paulo Zanetti, da Força Sindical, pediu foto com Michel Temer durante encontro no Planalto. “Tenho foto com FHC, Lula e agora com o senhor. Nunca consegui ir à uma reunião ou chegar perto da Dilma.”

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao