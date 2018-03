Ao recusar convite, Velloso diz que ajudará Temer de outra forma

Ao recusar assumir o Ministério da Justiça, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal Carlos Velloso informou, por meio de nota, que continuará auxiliando o presidente e amigo Michel Temer . “Continuarei à disposição do presidente Temer, amigo de cerca de 40 anos, para auxiliá-lo de outra forma, na missão que o destino conferiu ao consagrado constitucionalista de recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento econômico, com justiça social. 51 anos de serviço público e, dentre estes, 40 de magistratura, deixam-me seguro de que dei a minha cota de serviço à causa pública”, diz. Leia a íntegra da nota divulgada por Velloso.



Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.