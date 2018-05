Coluna do Estadão

Ao menos 11 aeroportos pelo País estão sem combustível devido a greve de caminhoneiros, segundo dados da Infraero. São eles: Carajás, São José dos Campos, Uberlândia, Ilhéus, Palmas, Goiânia, Juazeiro, Maceió, Recife, Joinville e Maceió. Outros ainda tem reserva. Já o do Galeão, no Rio de Janeiro, tem oleoduto próprio e não sofre desabastecimento. A situação dos aeroportos, porém, podem mudar ao longo do dia.