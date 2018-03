Coluna do Estadão

Renan Calheiros anunciou a extinção do cargo de diretor adjunto no Senado para economizar. O ato, publicado ontem, mudou o nome da função, mas manteve a mesma comissão, no valor de R$ 5.011,08.

