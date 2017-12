Filha de Eduardo Cunha continua frequentando Câmara

Ao contrário do pai, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), a publicitária Danielle Cunha, filha do presidente afastado, tem frequentado a Câmara dos Deputados. A última vez em que esteve na Casa foi na tarde desta quarta-feira, 29. Danielle, dona de uma empresa de marketing político que atende parlamentares, também é investigada na Operação Lava Jato. À noite, Cunha negou que sua filha esteja em Brasília.

Em tempo: Danielle ainda integra o grupo de mensagens instantâneas que a assessoria da presidência da Câmara usa para passar informações a jornalistas. Quando Cunha presidia a Casa, sua assessoria dizia que Danielle estava no grupo porque cuidava das redes sociais do pai. Mas agora…

Atualização 21h50: Eduardo Cunha entrou em contato com a Coluna nesta noite para informar que sua filha não está em Brasília. Segundo o parlamentar, ela não aparece na capital há cerca de 30 dias.