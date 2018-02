O presidente Michel Temer vai anunciar ainda hoje o líder do PSDB, Antonio Imbassahy (PSDB-BA), como novo ministro da Secretaria de Governo. O tucano, que está em São Paulo, vai assumir um ministério com mais poderes do que o seu antecessor, Geddel Vieira Lima (PMDB-BA). A informação sobre a escolha de Imbassahy foi antecipada pela Coluna do Estadão e pelo jornal O Estado de S.Paulo. (Andreza Matais)