Antes de sair, Machado levou informações da Transpetro para casa

Duas semanas antes de sua primeira licença da presidência da Transpetro, em novembro de 2014, o agora delator Sérgio Machado promoveu “faxina” em computadores que usava na empresa e levou para casa farto material.

Há indicações de que reuniu quantidade razoável de provas sobre a movimentação do dinheiro que circulou na companhia, durante seus 11 anos de gestão, em forma de propina. Inclusive comprovantes de transferências bancárias e depósitos realizados no exterior.

