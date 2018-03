Coluna do Estadão

O carro oficial do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves (PDT), foi roubado ontem à tarde. O motorista Lopes narrou ao prefeito que na abordagem o ladrão perguntou se o carro tinha seguro. Diante da resposta positiva, o assaltante respondeu: “Então saia do carro”. O veículo oficial foi encontrado abandonado nesta quarta no bairro Passo da Pátria.

O pedetista foi reeleito em primeiro turno. (Andreza Matais)