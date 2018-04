Antes da prisão, Lula articulou para ter Josué Gomes como vice

O PT trabalha com a possibilidade de o empresário Josué Gomes ser vice na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula. Ocorreu conversas sobre o assunto dias antes de o petista ser preso. No último dia 6, Josué deixou o MDB e se filiou ao PR. O partido é comandado pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto. Lideranças da sigla dizem que o plano A para Josué é a candidatura do Senado na chapa do petista Fernando Pimentel ao governo. Mas admitem que ele é um nome de “mil e uma utilidades” e poderia se encaixar no projeto presidencial.

Tudo amigo. Quem participa das articulações diz que Josué Gomes não teria dificuldades em ser vice de Jaques Wagner caso ele substitua Lula na cabeça da chapa. Condenado em 2.ª instância, Lula pode ser impedido de concorrer.

Noiva. Abordado informalmente por lideranças do MDB para se aliar à candidatura de Henrique Meirelles ao Planalto com a indicação do vice, o PR desconversa. Não acredita na viabilidade eleitoral dele.

Efeito imediato. Pesquisas eleitorais contratadas por partidos mostram que João Doria foi atingido pela decisão de deixar a Prefeitura para disputar o governo. Ele perdeu pontos na capital paulista. Votos que migram para nulo e branco e não para o segundo colocado, Paulo Skaf (MDB).



Vão e vem. Tucanos ligados a Doria dizem que a queda nas pesquisas estava no preço. Mas apostam que ele conseguirá recuperar os eleitores na campanha.

Teleguiado. Em conversas recentes, o tucano Aécio Neves sinalizou que irá seguir as pesquisas para decidir seu futuro. Ele voltou a avaliar concorrer a vaga de deputado. Se optar pelo Senado, terá como adversária Dilma Rousseff (PT).

Você…O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), determinou que a TV Senado só transmita as reuniões das comissões temáticas até meia-noite. Depois disso, entra outra programação.

…abusou. A decisão foi tomada depois que o senador Paulo Paim (PT-RS) começou a realizar audiências públicas que viravam a madrugada. Ontem, Paim fez uma sessão noturna inteira para defender Lula.

Novo foco. A concessão de terminais do grupo Libra no caso do porto de Santos voltou a assombrar o Planalto. O temor é de que as investigações atinjam mais pessoas ligadas a Temer.

Meus amigos…Na terça, o Ministério Público pediu a anulação da concessão de terminais do grupo. Desde que assumiu, o Planalto já teve quatro baixas.

CLICK. O tucano Geraldo Alckmin continua usando uma calça manchada de tinta para desespero da sua assessoria. Ele justifica que ela lhe dá sorte.

O motivo. A PF optou por usar o Cessna Caravan para transportar Lula até Curitiba porque a aeronave pode pousar em qualquer pista. Havia temor de que manifestantes invadissem a pista de Congonha.

Isolamento. Enquanto se cogita transferir o ex-presidente Lula para um quartel do Exército, o PT vai tentar transferir o petista para São Paulo.

Poder engorda. Em consulta médica em São Paulo, o ministro Carlos Marun ouviu que precisará perder 10 kg para melhorar a saúde.

“Se permanecer esta pulverização de presidenciáveis, corremos o risco de eleger um novo presidente sem representatividade”, DO DEPUTADO JOSÉ PRIANTE (MDB-PA), criticando Dilma Rousseff.

COM REPORTAGEM DE NAIRA TRINDADE E LEONEL ROCHA. COLABOROU ADRIANA FERRAZ

