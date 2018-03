Coluna do Estadão

Os usuários do Twitter reagiram a possibilidade de anistia ao Caixa 2 nesta quinta-feira. Na rede social a hashtag #AnistiaCaixa2NAO chegou a figurar entre os trending topics mundiais, perdendo apenas para referências ao feriado norte-americano de Ação de Graças. No Brasil, o tópico permanece o dia inteiro como o mais comentado do Twitter.

