A entrevista do prefeito de São Paulo, João Doria, ao Estadão, dizendo que pode concorrer ao governo de São Paulo se houver apelo de Geraldo Alckmin esquentou a temperatura no ninho tucano.

O ex-senador José Aníbal, presidente do Instituto Teotônio Vilella (ITV), reagiu imediatamente à declaração. “Eu quero dizer que se o governador me fizer um apelo para concorrer, também aceito”, ironizou.

