Se o plenário da Câmara dos Deputados der aval para abertura de processo contra o presidente Michel Temer, caberá ao Supremo Tribunal Federal (STF) decidir se o caso será instalado. Os ministros da Corte partem do zero. Vão novamente ouvir a defesa do presidente antes de qualquer deliberação. Um ministro disse à Coluna que o resultado da Câmara não influencia o plenário da Corte. Nas contas do Planalto, o placar no Supremo está dividido.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.