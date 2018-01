Alvo de mandados de busca e apreensão, o ministro Blairo Maggi, da Agricultura, teve o celular apreendido e seus carros vasculhados com autorização do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. Ele é acusado de integrar organização criminosa e obstrução de Justiça. O PP, seu partido, vai atuar para blindá-lo. Maggi nega as acusações.

