O governo estuda prorrogar a vigência do fim do imposto sindical previsto na reforma trabalhista. A medida ajudaria as centrais sindicais a se preparar para sobreviver sem essa importante receita. Na mesa de negociações está a possibilidade da edição de uma medida provisória para que a medida não passe a valer imediatamente. Em troca, as bancadas ligadas às centrais na Câmara dos Deputados rejeitariam pedido de abertura de processo contra Temer no STF.

