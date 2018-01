Andreza Matais: Começam as pressões políticas para nomeações na PF

O respaldo do PMDB ao novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segóvia, animou a base do presidente Michel Temer no Congresso, que já fala em lotear as superintendências da PF nos Estados. Segóvia também irá nomear toda a cúpula da instituição. É muito provável que dos sete diretores apenas o corregedor, que tem mandato, fique no cargo. A nomeação de Segóvia saiu hoje no Diário Oficial da União, o que significa que Leandro Daiello, seu antecessor, já teve o poder esvaziado.

