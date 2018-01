Coluna do Estadão



A liderança do governo na Câmara passou a ser uma incerteza. Até a semana passada, o deputado André Moura (PSC-SE) estava fora do governo. Segundo governistas, Moura “está se mexendo” para continuar no posto.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao