André Moura é cotado para liderança do governo no Congresso

Retirado da liderança de governo da Câmara, o deputado André Moura (PSC-SE) passou a ser cotado para assumir a liderança do governo no Congresso, no lugar de Romero Jucá (PMDB-RR). Na reestruturação desenhada pelo Planalto, Jucá voltaria para a liderança de governo no Senado, função que exercia anteriormente. Segundo interlocutores do Planalto, o rearranjo — que precisou ocorrer com a ida de Aloysio Nunes para o Ministério de Relações Exteriores — ajuda a prestigiar André Moura, que detém ainda liderança entre cerca de 60 deputados. (Naira Trindade)