O deputado André Figueiredo (PDT-CE) consultou o ex-ministro Ciro Gomes antes de decidir se candidatar à presidência da Câmara. Ele também recebeu o apoio de deputados do PT e do PCdoB incomodados com a candidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à reeleição.

