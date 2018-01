Andrade Gutierrez lança comerciais cutucando órgãos públicos

Investigada na Operação Lava Jato e autora de pedido de desculpas pelo envolvimento em corrupção, a Andrade Gutierrez lançou série de comerciais batizada como “A melhor maneira de agir”.

Num dos anúncios, um personagem defende a contratação de especialistas para sua obra. “O mesmo deveria acontecer com os órgãos públicos. As decisões tinham que ser tomadas por quem entende do assunto e não por indicação. Sem política na jogada. Bom, isso seria o ideal”, diz o ator.



