Anastasia diz que quer ficar no Senado

Com sua indicação para o Ministério da Justiça sendo discutida pelo Palácio do Planalto, o senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) afirmou que “agradece a lembrança” de todos que o consideram apto para “assumir novos desafios”, mas afirmou que seu compromisso é com o Senado.

“Neste ano, fui designado relator de importantes matérias no Senado, como o novo Código Penal e a Comissão Mista de Desburocratização. Meu compromisso é continuar no Senado”, afirmou.

A vaga do Ministério da Justiça será aberta com a ida do ministro Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal.