Ameaças de invasão de hackers fazem governo recuar de limitar banda larga

Coluna do Estadão

O Planalto reagiu às ameaças do grupo Anonymous de que poderia invadir as páginas do governo. Acabou decidindo que o ministro Gilberto Kassab (Comunicações) deveria recuar da intenção de limitar internet banda larga.

A análise de profissionais que cuidam das páginas oficiais do governo federal é de que não existe ambiente seguro na internet e seria muito difícil barrar uma ação desse tipo feita por hackers.



Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao