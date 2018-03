Ameaça de incêndio interrompe discussão sobre PEC do Teto e provoca mudança de plenário no Senado

Uma ameaça de incêndio no plenário 3, onde a Comissão de Constituição e Justiça fazia a leitura da PEC do Teto no Senado, forçou parlamentares e participantes a trocarem de sala em meio a leitura dos votos em separado. O cheiro de fumaça era muito forte para continuar na sala. Tentaram o plenário 15, que era muito pequeno, e se instalaram no 2. O colegiado vai recomeçar a leitura em breve. Do lado de fora, um grupo de estudantes manifesta contra a emenda.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.