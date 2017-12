Coluna do Estadão

Os peemedebistas atingidos pela delação de Sérgio Machado o criticam usando o ex-senador José Sarney. Dizem que não poderia ter gravado um homem de 87 anos.

