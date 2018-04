Alvo da Lava Jato, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), tem usado seu Facebook para postar frases motivacionais. A última, de ontem, aconselha: “De nada adianta querer apressar as coisas; tudo vem ao seu tempo”.

