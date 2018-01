Aloysio sobre Temer: Nem Lula teve esse tratamento dos tucanos

Depois de gravar um vídeo de apoio ao presidente Michel Temer, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, criticou publicamente seus colegas do PSDB que defendem o desembarque do governo. Pelo Twitter, Aloysio chegou a comparar: “Nem Lula nem Dilma tiverem esse tratamento de nossa parte quando éramos oposição”.

Ontem, o presidente do PSDB, Tasso Jereissati (CE), disse que o País beira a ingovernabilidade. O senador Cassio Cunha Lima (PSDB-PB) também fez comentário nesse sentido e sinalizou que o partido vai apoiar Rodrigo Maia na presidência.

“Do ponto de vista dos interesses do Brasil, não poderia haver ocasião mais inoportuna para os recentes ataques de dirigentes do PSDB”, escreveu o ministro no microblog. Aloysio se refere ao fato de Temer estar na Alemanha participando da cúpula do G-20 e “representando o Brasil”.

Antes de assumir o ministério, Aloysio era o líder do governo no Congresso. Além dele, o PSDB tem como ministros Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) e Bruno Araújo (Cidades). Esses são ao lado de Aécio Neves os mais resistentes a deixar o governo.