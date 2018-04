Aloysio Nunes se irrita em perder Camex para o Ministério da Indústria

Os tucanos Aécio Neves e Antonio Imbassahy precisaram acalmar o novo ministro Aloysio Nunes (Itamaraty), que ficou irritado com a transferência da secretaria executiva da Camex ( Câmara de Comércio Exterior) do Ministério de Relações Exteriores para o de Indústria e Comércio, do ministro Marcos Pereira.

A Camex era originalmente vinculada ao Ministério da Indústria, mas foi transferida para Relações Exteriores com o objetivo de fortalecer a pasta quando comandada pelo senador José Serra. A posse de Aloysio no ministério está marcada para hoje, às 15h30, no Palácio do Planalto.

