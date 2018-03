Aloysio Nunes muda discurso e já sinaliza assumir Relações Exteriores

Depois da resistência inicial, o líder do governo no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), já sinalizou para os aliados tucanos que pode reconsiderar e aceitar ocupar a vaga de ministro de Relações Exteriores no lugar de José Serra.

Nas últimas horas, Aloysio recebeu apelos de integrantes da cúpula do PSDB para aceitar o posto e encarar a tarefa como uma missão partidária. O senador resistia à nomeação porque planejava ser candidato ao governo de São Paulo, em 2018