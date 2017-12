Aliados veem na CCJ última chance de Cunha

Coluna do Estadão

Após fazer as contas, aliados de Eduardo Cunha concluíram que a única chance de salvar seu mandato é na Comissão de Constituição e Justiça. O grupo chegou a cogitar que poderia vencer no plenário da Casa se o processo fosse votado em agosto, época em que o Congresso deve se esvaziar por causa das eleições municipais e da Olimpíada, mas avaliou que dificilmente a sessão não estará cheia. O plano, agora, é aproveitar que o relator na CCJ, Ronaldo Fonseca, é aliado de Cunha e tentar anular ali a pena imposta a ele pelo Conselho de Ética.

Cunha diz estar confiante de que a CCJ vai anular a decisão do conselho de Ética “para não criar um precedente perigoso”.

