Aliados querem que PMDB feche questão à favor das reformas

Coluna do Estadão

Dispostos a dar prova de lealdade ao governo, apoiando as propostas das reformas previdenciária e trabalhista, partidos da base cobram que o PMDB, do presidente Michel Temer, dê o exemplo e lidere o fechamento de questão a favor das propostas. Em reunião ministerial, ontem, foi dito a Temer que, se o PMDB não tomar a iniciativa, outros partidos terão dificuldade de convencer suas bancadas a fechar questão para apoiar textos com alto potencial de desgaste eleitoral. “Agora é guerra e o PMDB precisa cumprir seu papel”, diz um ministro.

No encontro, Temer deixou claro para seus auxiliares que as próximas semanas serão decisivas para o futuro do governo. Se triunfar nas primeiras instâncias das reformas, aposta que criará clima positivo para o aquecimento da economia.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao