Aliados esperam que reforma da Previdência seja ajustada

Os principais líderes da base de apoio do governo no Congresso já começam a informar ao presidente Michel Temer que a proposta de reforma previdenciária precisará ser calibrada para passar. Parlamentares aliados têm consultado suas bancadas e ouvido que há muita resistência em aprovar o projeto sem que seja alterada, pelo menos, a questão da idade mínima ou a regra de transição para adoção do novo sistema. O governo espera apenas a definição da eleição para as presidências da Câmara e do Senado para tentar reverter a opinião dos aliados.

