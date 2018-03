Coluna do Estadão

Os problemas do senador Renan Calheiros (PMDB) não se restringem ao governo. Aliados dele também se queixam e já cogitam sua substituição da liderança do PMDB no Senado.

Renan é acusado pelos colegas de usar a liderança em benefício próprio. Um exemplo citado é o embate travado por ele com o presidente Michel Temer, numa disputa de força.

