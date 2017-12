Coluna do Estadão

Aliados de Dilma Rousseff dizem que se a presidente afastada aparecer na delação de Marcelo Odebrecht será por vingança. Garantem que a petista se recusou a fazer acordos propostos pelo empreiteiro.

