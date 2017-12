Aliados de Cunha torcem por ausência de Tia Eron em votação no Conselho

Coluna do Estadão

Aliados de Eduardo Cunha torcem para que a deputada Tia Eron não apareça na sessão de hoje do Conselho de Ética. A ausência permite que o suplente Carlos Marun (PMDB-MS) assuma a vaga.

Tia Eron já está em Brasília desde segunda-feira e avisa que participará, sim, da votação desta tarde. Mas deve ficar entocada até a hora da sessão. Da última vez, ficou escondida durante toda a manhã.

