Para um influente aliado de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o vazamento do pedido de prisão do presidente afastado da Câmara e de outros integrantes da cúpula do PMDB visa constranger o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Teori Zavascki, a tomar uma decisão. A estratégia de pressão já surtiu efeito uma vez. Teori só decidiu pelo afastamento de Cunha do mandato e do comando da Casa depois de quase ser atropelado por um outro pedido.

