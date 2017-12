Coluna do Estadão

Mais um nome próximo a Eduardo Cunha será premiado. Líderes partidários, incluindo o PT, assinaram indicação do advogado Lucas de Castro Rivas para uma vaga no CNJ. O PSDB foi contra. Rivas orientava a tropa de choque de Cunha no Conselho de Ética.

