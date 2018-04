Aliado ajuda Bolsonaro a adiar julgamento de ação por apologia ao estupro

Testemunha de defesa do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) na ação penal por injúria e apologia ao crime de estupro, o deputado Pastor Eurico avisou à Justiça que só tem disponibilidade para depor após 25 de agosto. Com isso, a oitiva de Bolsonaro ficará para agosto.

LEIA MAIS: PT prometeu expulsar quem cometeu malfeito

Pastor Eurico justificou compromissos com as eleições e não descarta adiar de novo para depois do pleito. O adiamento interessa a Bolsonaro que, se condenado, pode ter o registro da candidatura questionado no TSE.