Moreira Franco indica Alexandre Souza para a presidência do Cade

Coluna do Estadão

O ministro Moreira Franco indicou Alexandre Souza para a presidência do Cade. Já Maurício Bandeira foi indicado para conselheiro. Os nomes, publicados hoje no Diário Oficial da União, ainda precisam ser sabatinados pelo Senado.

Após a publicação da nota, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, entrou em contato com a Coluna para dizer que não tem nenhuma relação com a indicação de Maurício Bandeira.

Atualizado às 11h30.

