Alexandre Moraes desiste de ir a Roraima

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, desistiu de ir a Roraima se encontrar com a governadora Suely Campos após ela dizer ao presidente Michel Temer que a situação está “sob controle”. Na madrugada desta sexta-feira, pelo menos 33 presos foram mortos na penitenciária Agrícola de Monte Cristo, a maior do Estado. A suspeita é que as mortes são continuidade da guerra de facções. Segundo nota do Palácio do Planalto, Temer colocou à disposição de Roraima todos os meios federais para auxiliar as autoridades locais em ações de segurança pública.

