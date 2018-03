Alexandre de Moraes diz que não sabia que reunião seria em barco

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse ter se surpreendido com o local da reunião com senadores do baixo clero da qual participou nesta semana. Acompanhado do assessor especial de Michel Temer, Sandro Mabel, Moraes afirmou em nota ter descoberto só no endereço QL 22, conjunto 10, casa 20, que a reunião seria no barco de Wilder Morais (PP-GO). “Compareci e fui surpreendido que a reunião ocorresse em um barco atracado nessa residência”, disse Moraes. Na verdade, o barco fica atracado na marina Vip Service.

Indicado para assumir a cadeira de Teori Zavascki no Supremo, Moraes ainda alegou que a conversa foi “séria e respeitosa”. “Tivemos uma conversa séria e respeitosa, assim como venho fazendo em todas as reuniões com os demais senadores”, declarou Moraes. No encontro, ele pediu votos dos senadores. A vaga no STF depende de ser aprovado em sabatina no Senado e pelo plenário da Casa.

