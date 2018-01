Alexandre Barreto toma posse como presidente do Cade

O novo presidente do Cade, Alexandre Barreto de Souza, tomou posse nesta quinta-feira, 22, no Ministério da Justiça, no mesmo dia em que a nomeação dele foi publicada no Diário Oficial da União. A posse do conselheiro Maurício Oscar Bandeira Maia deverá ocorrer nos próximos dias. Pela lei, o ministro da Justiça dá posse ao presidente, que no dia seguinte pode empossar o conselheiro. Como revelou a Coluna, a expectativa é que ambos participem da sessão de julgamento da próxima quarta-feira, 28, quando o Cade vai decidir sobre a fusão dos grandes Kroton e Estácio. Há esperança de que os novos integrantes do Cade revertam o cenário até então negativo para a fusão das duas unidades de ensino.

