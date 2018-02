Coluna do Estadão

Em visita à Escola de Beleza de Guarani d’Oeste, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), aproveitou para dar um trato no visual com as alunas.

