Alckmin está em Brasília para conversas políticas

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, está em Brasília participando da posse da deputada Tereza Cristina (DEM-MS) no comando da Frente Parlamentar da Agropecuária. A deputada recentemente deixou o PSB. A frente tem cerca de 124 deputados.

Na saída do evento, perguntado sobre eventual candidatura do presidente Temer à reeleição, Alckmin disse: “O MDB é outro partido e o presidente tem todo o direito de ter candidato. É uma decisão dele, pessoal, e do seu partido.”

A Coluna apurou que o presidenciável tucano passa a quarta-feira em Brasília em agendas políticas. Alckmin deve se reunir com dirigentes de partidos em busca de apoio à sua candidatura ao Planalto. (Andreza Matais)