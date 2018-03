Alckmin brinca com especulações de que será candidato à Presidência em 2018

Depois de ser aclamado como virtual candidato a presidente no encontro de prefeitos paulistas, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi novamente lançado ao Planalto pelo presidente da Assembleia de São Paulo, Fernando Capez, durante almoço do Lide com o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez.

O governador disse que a história do uruguaio o inspirava a conseguir realizar o seu sonho de ser presidente… do Santos. Tabaré comandou o modestíssimo Progresso, time de futebol uruguaio.

