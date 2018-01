Dentro do PMDB, cresce o desconforto de uma ala com o silêncio da direção nacional do PMDB sobre as revelações da Lava Jato sobre Sérgio Cabral. “É uma autocomplacência com a corrupção”, critica o senador Roberto Requião.

Além disso, o ex-deputado Eduardo Cunha, mesmo preso, também segue sem ser incomodado pelo partido.

