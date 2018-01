Ajufe vai sugerir lista tríplice para vaga no Supremo

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) vai fazer consulta entre seus integrantes para apresentar uma lista com três nomes ao presidente Michel Temer como opções para substituir Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. A montagem dessa lista começa a ser feita logo depois do velório do ex-ministro e a ideia é terminá-la rapidamente. O presidente da Ajufe, Roberto Veloso, admite que o nome de Sérgio Moro poderá ser incluído na relação. “Eu colocaria o nome de Moro na consulta, desde que ele esteja de acordo com isso”, afirma.

A movimentação aumenta a pressão do meio jurídico sobre o Planalto em torno da sucessão de Teori. Veloso reconhece que a decisão da Ajufe representa um “gesto para marcar posição política”. “Mas também esperamos que o governo ouça e reflita sobre os nomes que serão enviados”, diz.

