Ajufe começa a escolher lista tríplice para sugerir substituto de Teori

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) abriu nessa terça consulta oficial entre os seus membros para montar uma lista tríplice com nomes de magistrados federais para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a morte do ministro Teori Zavascki. A Ajufe vai levar o resultado para o presidente Michel Temer como sugestão para que ele escolha um desses nomes para o lugar de Teori.

A consulta, antecipada no sábado pela Coluna do Estadão, acontecerá em duas etapas. Até a tarde de amanhã cada associado poderá apresentar três nomes de possíveis candidatos ao posto. Do dia 26 ao dia 31, será feita consulta eletrônica para a escolha dos três mais votados.